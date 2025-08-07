Foggia, uccide la ex: arrestato. Ira-FdI: "Un caso sconcertante"

Ci sarebbe una relazione durata pochi mesi e trasformatasi in un incubo alla base del delitto della donna di 46 anni di orgini marocchine, cuoca in un ristorante, uccisa la scorsa notte, mercoledì 6 agosto, a Foggia a pochi metri dalla sua abitazione, un pianterreno nel centro storico della città. La donna, stando a quanto ricostruito, si era rivolta ad aprile scorso al centro antiviolenza 'Telefono donna' (afferente all'associazione Impegno donna) per chiedere aiuto spiegando che l'ex compagno, che si era già mostrato violento durante i mesi di relazione, motivo per il quale aveva posto fine alla relazione, la importunava seguendola e minacciandola. Le operatrici del centro l'hanno convinta a denunciarlo.
Cosa che è avvenuta lo scorso maggio anche se la donna, nonostante le sollecitazioni delle operatrici del centro ad allontanarsi da Foggia e a trovare rifugio presso una struttura protetta o presso qualche parente, avrebbe rifiutato di allontanarsi dalla città. Il 16 giugno, inoltre, il centro antiviolenza avrebbe inviato alle forze dell'ordine una valutazione di rischio alto con possibile femminicidio. A quanto si apprende, l'uomo, suo connazionale regolare in Italia ma senza una fissa dimora, era destinatario di una misura cautelare. È stato fermato dai carabinieri dello Scalo Termini a Roma, in piazza della Croce Rossa,
"La tragica morte di una donna di 46 anni a Foggia, uccisa a coltellate dal proprio ex compagno nonostante la protezione del cosiddetto 'codice rosso' - ha spiegato Susanna Donatella Campione, senatrice di FdI, componente della commissione bicamerale contro la violenza sulle donne -, ribadisce l’urgenza dell’approvazione definitiva della legge contro il femminicidio. Pare sconcertante, se fosse confermato quanto emerge in queste ore, che l'uomo non fosse sottoposto all'obbligo del braccialetto elettronico. Il testo della nuova legge, in attesa di approvazione definitiva della Camera, oltre a introdurre il reato di femminicidio inserisce infatti alcune norme più stringenti nella prevenzione contro la violenza sulle donne. Tra queste quella sul divieto di avvicinamento alla persona offesa che la nuova legge ha reso più efficace, raddoppiando la distanza imposta tra la vittima e il persecutore. Come pure è di grande rilevanza la deroga al limite di tempo alle intercettazioni del presunto stalker, superando così il limite di 45 giorni, contemplato per altri reati. Spero che la legge voluta dal governo Meloni contro il femminicidio - ha concluso - venga approvata quanto prima. Abbiamo il dovere di non arrenderci e non rassegnarci alla violenza".