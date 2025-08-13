Libero logo
Sinner, "pronto per la Serie A": com'è stato beccato prima della gara

mercoledì 13 agosto 2025
Sinner, "pronto per la Serie A": com'è stato beccato prima della gara

1' di lettura

"Pronto per la Serie A": l’account social del Cincinnati Open ha pubblicato un video del tennista numero uno al mondo Jannik Sinner che si gode un momento di leggerezza e svago prima della sfida con Adrian Mannarino negli ottavi di finale del torneo. Nel filmato, il 23enne altoatesino mette da parte la racchetta e si mette a fare dei palleggi calcistici con il suo team, i coach Simone Vagnozzi, Darren Cahill e il preparatore Umberto Ferrara. 

D'altra parte, non è la prima volta che il tennista azzurro si concede una distrazione di tipo calcistico prima di un match. Di solito, infatti, prima delle partite o anche al termine di un allenamento lo si è visto insieme al suo team mentre si prepara o si distrae con una partita improvvisata di calcio-tennis. E quella che si potrebbe definire una vera e propria abitudine è tornata puntuale anche oggi. E anche oggi c'erano con lui i fidati compagni di gioco. Si tratta di un momento di svago che lo aiuta a concentarsi ma anche a scaricare la tensione in vista di un momento importante, come una partita appunto. 

Cincinnati, Sinner batte Mannarino: il colpo con cui lo fa fuori

Sinner, il fango del Times: chi tirano in ballo per attaccare Jannik

Jannik Sinner, l'attacco feroce di Mannarino: "Non credo a Babbo Natale"

Sinner, dentro la testa del campione: perché è il numero 1

