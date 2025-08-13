Reazione a catena, "come fanno?": la cifra che spiazza tutti

I Passatempi, campioni di Reazione a catena, il game show condotto da Pino Insegno su Rai 1, sono stati sfidati da Le Coinquiline nella puntata in onda questa sera, mercoledì 13 agosto. "Viviamo insieme a Roma, ci siamo conosciute a casa, veniamo da Rimini e Perugia", hanno spiegato le nuove concorrenti, Agnese, Virginia e Sofia. Ad avere la meglio alla sfida dell'intesa vincente, però, sono stati i campioni Bruno, Leonardo e Andrea, che hanno centrato 8 parole contro l'unica indovinata dalle sfidanti.
I Passatempi, dunque, sono giunti all'ultima catena con 130mila euro. E poi all'ultima parola con 32.500 euro. Il primo indizio a loro disposizione era Presa, il secondo iniziava con Co e terminava con A, ignoto il terzo, che i campioni hanno deciso di comprare facendo scendere il montepremi a 16.250 euro. Si trattava del termine Sorpresa. A quel punto i Passatempi hanno provato a indovinare la parola di mezzo puntando tutto su Colta. E hanno indovinato.
"Con il terzo elemento diventava facilissima! #reazioneacatena", ha scritto un utente su X. Un altro invece: "Alla fine abbiamo visto tante squadre assai peggiori, con catene facili come questa #reazioneacatena". Un altro ancora, invece, si è detto meravigliato per la cifra con cui i Passatempi sono arrivati alla fine: "Come fanno a essere rimasti con 32.500k?!!? #reazioneacatena".
