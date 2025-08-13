4 di Sera, Alessia Morani: "Ruolo di Giorgia Meloni irrilevante"

"In questa fase mi sembra irrilevante il ruolo di Giorgia Meloni per l'Ucraina": Alessia Morani del Pd lo ha detto in collegamento con 4 di Sera su Rete 4, riferendosi ai colloqui delle ultime ore tra i leader europei e i presidenti americano e ucraino sulla guerra ancora in corso tra Mosca e Kiev. Oggi, in particolare, si è tenuta una videoconferenza in vista del vertice in Alaska tra Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin. Ai colloqui, nonostante le parole della dem, è stata invitata e ha partecipato anche la presidente del Consiglio italiana. Che dunque gode di una certa considerazione a livello internazionale.

Per la Morani, però, non sarebbe così. "Sia sulla questione Ucraina che sulla Palestina fa sempre un passo indietro, non è mai protagonista, partecipa poco agli incontri se non in collegamento e diciamo che non si sbilancia granché - ha detto -. Certo, però, va riconosciuto alla Meloni di tenere fede a un paese fondatore dell'Unione europea, come l'Italia, insieme agli altri leader europei, su una posizione che deve essere sempre più protagonista e forte. E che però fino ad oggi - parlo della Commissione europea - non abbiamo ancora visto in campo perché purtroppo ancora la Commissione non ha avuto quel ruolo che dovrebbe avere".



