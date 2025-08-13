Juventus, Alisha Lehmann saluta: "Un posto speciale nel mio cuore"

La Juventus non è più abbastanza per Alisha Lehmann. Dopo un solo anno in bianconero, l’attaccante svizzera ha deciso di cambiare aria e di legarsi al Como per le prossime tre stagioni. Una scelta di istinto, maturata con la convinzione che sulle sponde del Lario potrà trovare l’ambiente ideale per crescere e sentirsi pienamente valorizzata. “Qui calcio, identità, stile e ambizione si fondono come mai prima d'ora”, ha dichiarato nel giorno della presentazione, ammettendo implicitamente che l’esperienza torinese — positiva ma non esaltante — non fosse più nelle sue corde.

Stella globale con 16,7 milioni di follower su Instagram, Lehmann è tra le calciatrici più seguite e riconoscibili al mondo. Un singolo post sui social le frutta introiti superiori allo stipendio percepito alla Juventus, dove però ha faticato a imporsi in campo: 22 presenze complessive, spesso partendo dalla panchina, “come nel suo match d'esordio contro il Sassuolo alla prima giornata di Serie A Femminile — si legge nella nota di addio della Juve — in cui ha realizzato anche il primo dei suoi due gol stagionali”.