Piacenza, non si ferma all'alt: scatta l'inseguimento, per la donna alla guida finisce male

Un'altra tragedia sfiorata. E ancora una volta gli agenti delle forze dell'ordine a inseguire chi non si ferma all'alt. Un’automobilista di 24 anni è stata arrestata, questa notte, dai carabinieri, in località Dogana Po, poco fuori il casello autostradale, a Borgonovo Val Tidone per non essersi fermata all’alt di una pattuglia ed essere scappata, a Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza.

Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, che hanno diffuso la notizia, il lungo inseguimento sarebbe terminato in via Agazzari, a Borgonovo Val Tidone. La 24enne, un’operaia residente nel paese, è stata fermata per resistenza a pubblico ufficiale dopo essere scappata a tutta velocità nelle vite del paese, affrontando alcune rotonde contromano. In macchina con lei era presente una donna di 30 anni, che è stata identificata e poi denunciata dopo aver tentato di scappare a piedi. A seguito della perquisizione del mezzo, è stato appurato che l’auto era già sottoposta a fermo amministrativo per mancata revisione. La 24enne è stata condotta agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Ora gli investigatori dovranno ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto per capire quale possa essere stato il motivo che ha indotto la donna a non arrestare la sua corsa dopo l'alt al posto di blocco.