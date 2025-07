Conte minaccia Ricci e Pd: "Vediamo se risponde ai pm"

"Domani Matteo Ricci andrà in Procura e sentiremo cosa avrà dichiarato, se avrà risposto in modo esauriente o se si sarà trincerato in una facoltà, ovviamente legittima per l'indagato, di non rispondere". Da Giuseppe Conte arrivano parole sibilline che assomigliano tanto a una minaccia per il Pd e a quello che fino a qualche giorno fa era il candidato governatore delle Marche di tutto il centrosinistra. Poi è arrivata l'iscrizione nel registro degli indagati nell'inchiesta Affidopoli e per Ricci, ex sindaco di Pesaro per due mandati e attualmente europarlamentare, sono iniziati i guai soprattutto con gli alleati.

Intervenendo a PiazzAsiago, Conte ha aggiunto: "Se per il sostegno del M5s è necessario che Ricci risponda agli inquirenti? Non voglio anticipare nulla, ma domani sentirò i referenti dei gruppi. A buon intenditor, poche parole...". Se non è una minaccia di siluramento, poco ci manca.