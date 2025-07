Celeste Pin, giallo sulla morte: "Ha cambiato umore dopo una telefonata"

Qualcosa non torna nella morte di Celeste Pin. La Procura della Repubblica di Firenze ha aperto un'inchiesta con l'ipotesi di omicidio colposo contro ignoti. L'ex difensore e capitano della Fiorentina è stato ritrovato privo di vita nella sua abitazione lo scorso 22 luglio. Il magistrato titolare dell’indagine, Silvia Zannini, ha disposto l’autopsia sulla salma, che verrà effettuata domani presso l’Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Careggi.

L'inchiesta è partita dopo un esposto presentato da Elena Fabbri, ex moglie dell’ex calciatore che non crede all'ipotesi del suicidio. Per lei il 64enne potrebbe essere stato vittima di un'aggressione o di un furto finito male. Gli investigatori hanno effettuato ieri un nuovo sopralluogo nella casa dove è stato rinvenuto il corpo, alla ricerca di ulteriori elementi utili. Parallelamente, sono stati disposti controlli sui movimenti bancari e sulla situazione economica dell’ex calciatore. Alcuni amici dell'ex difensore hanno riferito che, durante l'ultima vacanza, Pin avrebbe avuto un netto cambio d’umore dopo una telefonata.

"Mi è stato riferito che qualcosa è cambiato improvvisamente nel suo umore dopo una telefonata ricevuta mentre era in vacanza a Castiglione della Pescaia con degli amici - ha spiegato la seconda ex moglie di Pin -. Anche un suo amico ha notato che si era improvvisamente rabbuiato: da lì, a quanto pare, è iniziato tutto. Almeno così mi hanno detto, anche perché io non lo sentivo da qualche giorno visto che con mia figlia eravamo in crociera".