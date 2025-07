Salerno, si tuffa in mare: morte atroce davanti a moglie e figlio

I caschi rossi sono riusciti a recuperare la salma dell'uomo, un 57enne di origini napoletane . Sul posto sono arrivati anche i carabinieri e il 118. Non si conoscono le cause del decesso che potrebbero essere collegate a un malore o al mare agitato.

Si tuffa in acqua e muore. La tragedia è avvenuta a Capaccio-Paestum (Salerno), nei pressi del Mare Pineta Camping. Erano le 10.30 circa di oggi - martedì 29 luglio -, quando alcuni bagnanti hanno avvertito la Capitaneria di Porto e i vigili del fuoco dopo aver visto un uomo tuffarsi in mare e non riemergere più dall'acqua. Immediatamente è giunta sul posto la squadra del distaccamento vigili del fuoco di Agropoli ed è stato richiesto il sorvolo dell'elicottero partito dal nucleo di Pontecagnano.

Stando a quanto si apprende, l'uomo era residente a Sant'Antimo - in provincia di Napoli -, e si è tuffato nonostante la bandiera rossa esposta. La vittima è stata subito notata in difficoltà dai bagnini dello stabilimento, che si sono lanciati tra le onde nel tentativo di soccorrerlo. Nonostante siano intervenute due ambulanze, i sanitari non sono riusciti a salvare l'uomo. La tragedia è avvenuta sotto gli occhi della moglie e del figlio minorenne, presenti in spiaggia.