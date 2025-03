Roma, crolla una palazzina a Monteverde: "Come una bomba", ipotesi drammatica

23 marzo 2025 a

Scena apocalittica a Roma: intorno alle 8.30 una palazzina è crollata a Monteverde, in zona Gianicolense, in seguito a un'esplosione probabilmente causata da una fuga di gas. Sul posto, in via Vitellia all'incrocio con via Pio Foà, sono intervenuti nel giro di pochi minuti i carabinieri e i vigili del fuoco. I soccorritori in questi minuti stanno ancora scavando tra le macerie, sul posto anche le ambulanze del 118.

Da quel che resta dell'edificio di due piani è stato estratto vivo un uomo di 50 anni, un cittadino scozzese, rimasto ferito. Il superstite è stato immediatamente trasportato in ospedale per curare le ustioni riportate nell'esplosione. Secondo alcune fonti, sarebbe ancora in corso il salvataggio di una donna. L'esplosione, come riferito dai testimoni e dai residenti del quartiere, è stata violentissima e ha praticamente raso al suolo l'edificio.

Poco prima del crollo si è sentito un grosso boato "come se fosse una bomba", e nella zona si è sprigionato un forte odore di gas. Le macerie anche distrutto anche delle auto parcheggiate sotto l'edificio.