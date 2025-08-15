Vocale di 10 minuti smaschera la sinistra

A sinistra ogni finestra elettorale che si apre non è un’opportunità, ma un terreno solcato da liti veti e colpi incrociati. Lo dimostra anche il quadro calabrese. Nella Regione si andrà al voto anticipato a ottobre e il Presidente uscente Roberto Occhiuto, vicesegretario di Forza Italia che guida la coalizione di centrodestra, appare di gran lunga favorito. Dall’altra parte già sono in cortocircuito. E a generare caos è stato anche un vocale di 11 minuti con cui il segretario di Sinistra Italiana Fernando Pignataro dà conto ai dirigenti locali di una riunione di coalizione.
Prima regola del quieto vivere: mai mandare messaggi audio se non vuoi far conoscere il contenuto. E infatti è diventato virale. Dopo l’esordio novecentesco, «compagne e compagni», Pignataro dà conto di una situazione molto balcanizzata nel centrosinistra, con il Movimento 5 Stelle pronto a far digerire la propria agenda programmatica a costo di portare i pentastellati su una corsa solitaria, e l’eventuale convergenza su Pasquale Tridico come candidato alla Presidenza, già numero uno INPS e attuale eurodeputato del Movimento 5 Stelle, sarebbe un modo per stoppare un nome del blocco Bonelli-Fratoianni (era stata avanzata la candidatura dell’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano e di Flavio Stasi, Primo Cittadino di Corigliano-Rossano).
Calabria, l'audio che svela i "giochi sporchi" di Pd e M5s: sinistra a pezziCentrosinistra in frantumi in Calabria dopo la diffusione di un audio del segretario regionale di Alleanza Verdi e Sinis...
Nell’audio Pignataro evidenzia come a questa candidatura in Calabria Avs crede eccome, in sostanza il ragionamento è questo: in altre regioni non abbiamo mai posto veti, ora però vogliamo la nostra parte. «Non possiamo accettare veti nei confronti di Avs dice - praticamente nell’unica regione in cui poniamo candidature, quando non abbiamo mai messo veti nei confronti di nessun candidato, sia del Pd che dei 5 Stelle, anzi siamo sempre stati leali e corretti con tutti facendo la nostra parte». E non si esclude l’ipotesi di una rottura, per una corsa autonoma. Mentre trapela una certa indignazione - per utilizzare un eufemismo - da parte della segretaria Pd Elly Schlein, nelle dichiarazioni ufficiali la coordinatrice regionale del Movimento 5 Stelle Anna Laura Orrico prova a sminuire: «Quelli sono discorsi interni a un partito. Politicamente abbiamo questioni molto più importanti da affrontare», ha detto all’Ansa. Pignataro, al Corriere della Calabria, interpellato sulla questione non si nasconde, ma rilancia: «Riteniamo di essere una forza in crescita che ha delle buone possibilità». Come al solito, più campo minato che campo largo.