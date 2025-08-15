Il sondaggio di Ferragosto spiana la sinistra

Luca Zaia, governatore del Veneto, si conferma il presidente di regione più apprezzato in Italia, con un consenso in ulteriore aumento che raggiunge il 67,9%. Questo è il risultato principale emerso da un sondaggio condotto da Roberto Baldassari, direttore generale dell’istituto Lab21, per Affaritaliani. Al secondo posto nella classifica della fiducia si colloca Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia, con il 63,1%.
A completare il podio, tutto targato Lega, c’è Attilio Fontana, governatore della Lombardia, che ottiene il 60,7% delle preferenze.Per quanto riguarda i sindaci delle principali città italiane, il primo posto è occupato da Matteo Lepore, sindaco di Bologna, con un consenso del 58,7%. Al secondo posto si posiziona Roberto Gualtieri, primo cittadino di Roma, con il 56,9%. In terza posizione troviamo Massimo Zedda, sindaco di Cagliari, che raggiunge il 56,2%.Sul fronte dei partiti, il sondaggio sulle intenzioni di voto vede Fratelli d’Italia leggermente sopra il 30%, consolidando la sua leadership.
La Lega si mantiene stabile al 9%, superando di poco Forza Italia. Il Partito Democratico si attesta al 20%, mentre il Movimento 5 Stelle cresce raggiungendo il 12,2%. Alleanza Verdi Sinistra, invece, rimane sotto la soglia del 6%. Questi dati evidenziano una chiara preferenza per i governatori leghisti e un panorama politico in cui Fratelli d’Italia domina, seguito da un M5S in ascesa e un Pd ormai inchiodato, mentre le forze minori faticano a guadagnare terreno.