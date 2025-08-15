Libero logo
Il sondaggio di Ferragosto spiana la sinistra

venerdì 15 agosto 2025
Luca Zaia, governatore del Veneto, si conferma il presidente di regione più apprezzato in Italia, con un consenso in ulteriore aumento che raggiunge il 67,9%. Questo è il risultato principale emerso da un sondaggio condotto da Roberto Baldassari, direttore generale dell’istituto Lab21, per Affaritaliani. Al secondo posto nella classifica della fiducia si colloca Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia, con il 63,1%.

A completare il podio, tutto targato Lega, c’è Attilio Fontana, governatore della Lombardia, che ottiene il 60,7% delle preferenze.Per quanto riguarda i sindaci delle principali città italiane, il primo posto è occupato da Matteo Lepore, sindaco di Bologna, con un consenso del 58,7%. Al secondo posto si posiziona Roberto Gualtieri, primo cittadino di Roma, con il 56,9%. In terza posizione troviamo Massimo Zedda, sindaco di Cagliari, che raggiunge il 56,2%.Sul fronte dei partiti, il sondaggio sulle intenzioni di voto vede Fratelli d’Italia leggermente sopra il 30%, consolidando la sua leadership.

Pd, sondaggio-Ghisleri: modello-Milano bocciato da 6 elettori su 10

l “modello Milano” non convince più nemmeno gli elettori che, in teoria, dovrebbero difenderlo. A riv...

La Lega si mantiene stabile al 9%, superando di poco Forza Italia. Il Partito Democratico si attesta al 20%, mentre il Movimento 5 Stelle cresce raggiungendo il 12,2%. Alleanza Verdi Sinistra, invece, rimane sotto la soglia del 6%. Questi dati evidenziano una chiara preferenza per i governatori leghisti e un panorama politico in cui Fratelli d’Italia domina, seguito da un M5S in ascesa e un Pd ormai inchiodato, mentre le forze minori faticano a guadagnare terreno.

Sondaggio di agosto, centrodestra da record: occhio al "segnale rilevante"

Pochi i colpi di scena agli inizi di agosto. Con il mese nuovo i partiti politici non subiscono grandi variazioni. Lo co...

L'intervista Turismo, la sindaca di Riccione: "Nessun aumento delle tariffe"

L'intervista Turismo, la sindaca di Riccione: "Nessun aumento delle tariffe"

Calabria, l'audio che svela i "giochi sporchi" di Pd e M5s: sinistra a pezzi

Claudio Borgia insultato: "Grasso, fai schifo". Il meloniano dà una lezione a tutti

Turismo, la sindaca di Riccione: "Nessun aumento delle tariffe"

