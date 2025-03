Truffa via Whatsapp: "L'abbiamo ricevuto": come ti svuotano il conto

23 marzo 2025 a

L'ultima truffa arriva da Whatsapp. Sempre più persone, in questi giorni, stanno ricevendo una telefonata in cui si sente una voce registrata che dice: "Ciao, abbiamo ricevuto il tuo curriculum" Si tratta di una Online Recruitment Scam, la truffa del reclutamento (lavorativo) online. Nulla di reale, ovviamente. Solo un raggiro. Nonostante la chiamata arrivi da un prefisso italiano, +39, a far venire qualche dubbio dovrebbe essere il fatto che provenga da una voce registrata. "Aggiungi questo numero su WhatsApp e riceverai 5 euro", si sente ancora nel corso della telefonata.

Se si fa come detto, spiega il Corriere della Sera, si entra in contatto con una finta società che promette di offrire un compenso a chi fa determinate cose, come mettere like su delle precise pagine social. A quel punto, una volta conquistata la fiducia del soggetto, lo si spinge a investire, su piattaforme di trading, somme di denaro sempre maggiori con la promessa di guadagni facili. In realtà, poi, quando si raggiunge una somma considerevole, i criminali spariscono con il loro tesoro.

Per evitare di cadere nella trappola, è importante innanzitutto interrompere la chiamata, magari bloccando anche il numero. Ciò che non bisogna mai fare, comunque, è iniziare la conversazione su Whatsapp.