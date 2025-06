Banconote, come riconoscere quelle false ed evitare le truffe

Per difendersi da queste truffe, è necessario saper riconoscere le banconote autentiche. Innanzitutto bisogna sapere esaminare la filigrana . Si tratta di un'immagine visibile in controluce, ottenuta variando lo spessore della carta durante la produzione. Nelle banconote autentiche, la filigrana mostra il ritratto di Europa, il valore della banconota e altri dettagli specifici. Nelle falsificazioni, la filigrana spesso manca o appare come un'imitazione stampata, facilmente riconoscibile.

Come si riconoscono le banconote false ? Una mini guida la offre la Banca centrale europea. La questione è diventata centrale da quando sembrano essere aumentate le truffe di questo tipo. Basti pensare che nei giorni scorsi a Ferrara e nei litorali vicini ci sono stati problemi del genere soprattutto con le banconote da 20 e 50 euro. I truffatori utilizzerebbero tecniche ingannevoli per confondere i commercianti. Una delle strategie, per esempio, consisterebbe nel pagare con una banconota falsa, creare confusione durante il resto e fuggire con l'importo ricevuto.

Il metodo consigliato dalla Bce per accorgersi di una banconota falsa, invece, consiste nel "toccare, guardare e muovere". Per quel che riguarda il tocco, la carta delle banconote autentiche è composta da fibre di cotone, per questo risulta resistente e con rilievi percepibili al tatto; in merito all'osservazione, invece, ci si riferisce alla necessità di guardare la banconota in controluce per vedere la filigrana, il filo di sicurezza e altri elementi specifici; sul "muovere" infine si fa riferimento al gesto di muovere la banconota per rilevare alcuni elementi, come l'ologramma e il numero verde smeraldo, che cambiano aspetto o colore inclinando il pezzo di carta.