"Papa Francesco è morto": valanga d'insulti sul TikToker, la sua vergognosa proposta

"Quando glielo dicevano, faceva un sorriso": il professor Sergio Alfieri, capo dell'equipe medica che ha avuto in cura Papa Francesco al Policlinico Gemelli, lo ha detto in un'intervista al Tg1 parlando del Pontefice e della sua reazione alle fake news sulla sua morte. Nei giorni in cui è rimasto ricoverato per la polmonite bilaterale, infatti, in molti sui social lo hanno dato per morto urlando al complotto. Qualcuno ha persino provato a cercarlo al Gemelli.

Tra l'altro, è stato lo stesso Santo Padre a chiedere espressamente che i bollettini sulle sue condizioni di salute fossero il più precisi possibile. "Se mancava qualcosa, diceva: questo dovete aggiungerlo", ha raccontato il capo dell'équipe. Che ha confessato anche che "ha voluto che si dicesse che aveva vomitato". Quando le sue condizioni lo hanno permesso, poi, Bergoglio è stato accompagnato a fare visita ai ricoverati nel reparto di fronte e ha donato loro dei rosari.

Tra le voci dei complottisti, che non avevano creduto nemmeno al messaggio audio diffuso il 6 marzo, si sono distinte soprattutto quelle dei profili social "Er Bombolino" e "Ottavo Re di Roma", che però si sono dovuti ricredere davanti all'evidenza. Nel giorno delle dimissioni del Papa, domenica 23 marzo, sono stati costretti ad ammettere di essersi sbagliati ricevendo critiche e insulti dagli utenti. I due si sono giustificati dicendo di essere sempre stati guidati dalla ricerca della verità in nome dell'amore per Papa Francesco. Oggi, pur ammettendo l'errore, non si mostrano pentiti e sperano in un incontro di persona con il Santo Padre.