4 di Sera, Molinari della Lega zittisce i catastrofisti: "Il vero problema è questa Europa"

Tra gli ospiti c’è il capogruppo della Lega a Montecitorio, Riccardo Molinari , che addossa all’ Europa la colpa della situazione attuale e non ai dazi: “Se siamo in difficoltà economica in questo continente lo dobbiamo non ai dazi, che arriveranno ad inizio agosto, ma oggi lo dobbiamo alle politiche che hanno tagliato fuori l'industria europea dalla competitività. Con le sanzioni sulla CO2, con l'obbligo dell' auto elettrica e tutte le cose che conosciamo, con il taglio della pax sull'agricoltura. Quindi, le politiche europee i posti di lavoro li hanno fatti già perdere, i dazi sono un problema che dovremo affrontare, ma è una cosa che deve ancora venire”.

Tiene sempre banco il tema dei dazi e dell’accordo recente tra Donald Trump e Ursula von der Leyen , che ha già destato una valanga di critiche. Se ne parla a 4 di Sera , programma di approfondimento e di attualità in onda tutti i giorni in prima serata su Rete 4 e condotto da Roberto Poletti e Francesca Barra.

Di diverso parere, invece, Tiziana Ferrario, giornalista ed ex-volto di punta del TG1, che ha condotto nelle principali edizioni per anni: “Dobbiamo anche dire che i sovranisti europei sono stati fregati dal più sovranista di tutti, perché è questo che sta succedendo. C'è sembrato quasi un successo, la stessa presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo primo commento ha dato un parere positivo rispetto al fatto che dal 30 fossimo scesi al 15 per cento, però sappiamo perfettamente, e ce lo dicono gli industriali, che già solo al 10 per cento avremmo perso 118mila posti di lavoro con 20 miliardi di perdite nel nostro export. Anche se non conosciamo i dettagli sui prodotti che saranno esentati, oggi se siamo al 15 per cento possiamo pensare che è stata una disfatta”.