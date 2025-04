Torino, giovani fidanzati uccisi dal vicino di casa con un coltello da sub

Una coppia di giovani fidanzati è stata uccisa dal vicino di casa con un coltello da sub: è successo in via XXIV maggio a Volvera, nel Torinese. Le vittime sono Chiara Spatola, 29 anni, e il fidanzato Simone Sorrentino di 24. I due avrebbero dovuto trasferirsi tra poche settimane a Rivalta, dove stavano ristrutturando una casa, probabilmente per allontanarsi da quel vicino di casa con cui avrebbero avuto delle discussioni in passato. Ieri il duplice omicidio, poco prima delle 20.

Dopo aver ucciso Chiara e Simone, il killer si è tolto la vita con un fendente alla gola. Si chiamava Andrea Longo, aveva 34 anni e faceva l’autotrasportatore. Stando a una prima ricostruzione fornita dall'Eco del Chisone, l'uomo avrebbe suonato il campanello dell'appartamento della giovane coppia e poi avrebbe aggredito entrambi con un coltello da sub. Le macchie di sangue trovate dai carabinieri sulle scale testimoniano come la coppia abbia provato a fuggire dalla follia omicida del killer. Quest'ultimo avrebbe inferto altre coltellate ai due nel cortile davanti all'edificio in cui abitavano.