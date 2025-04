Parolin, prima omelia dopo i funerali: un messaggio per il Conclave

"Un saluto speciale che intende farvi sentire l'abbraccio della Chiesa e l'affetto di Papa Francesco, che avrebbe desiderato incontrarvi, guardarvi negli occhi, passare in mezzo a voi per salutarvi". Sono emozionate le parole del cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato uscente, nell'omelia della messa del secondo giorno dei Novendiali, rivolgendosi alle centinaia di migliaia di ragazzi presenti in Piazza San Pietro per il Giubileo degli Adolescenti. Un discorso importante, perché si tratta della prima omelia domenicale in Vaticano dopo la morte di Bergoglio, avvenuta lo scorso Lunedì dell'Angelo, a 7 giorni esatti dall'ultima apparizione pubblica del Pontefice in una piazza gremita, a Pasqua. E perché in qualche modo l'omelia di Parolin, uno dei "papabili" italiani e tra i favoriti per succedere a Francesco al Soglio pontificio, ha un valore politico proprio come il ricordo funebre letto dal cardinale decano Re poche ore fa, alle esequie del Santo Padre.

"La gioia pasquale, che ci sostiene nell'ora della prova e della tristezza, oggi è qualcosa che si può quasi toccare in questa piazza; la si vede impressa soprattutto nei vostri volti, cari ragazzi e adolescenti che siete venuti da tutto il mondo a celebrare il Giubileo. Venite da tante parti: da tutte le Diocesi d'Italia, dall'Europa, dagli Stati Uniti all'America Latina, dall'Africa all'Asia, dagli Emirati Arabi ... con voi è realmente presente il mondo intero!", sottolinea Parolin. Che poi invita il mondo a rendere concreta l'eredità di Bergoglio: "Il nostro affetto" per papa Francesco, "che si sta manifestando in queste ore, non deve restare una semplice emozione del momento; la Sua eredità dobbiamo accoglierla e farla diventare vita vissuta, aprendoci alla misericordia di Dio e diventando anche noi misericordiosi gli uni verso gli altri".