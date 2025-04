Conclave, "due cardinali non votano": si abbassa il quorum

"Due cardinali non verranno al Conclave per motivi di salute". L'annuncio del portavoce della Sala Stampa Vaticana Matteo Bruni in un briefing con i giornalisti in vista del 7 maggio, data d'inizio dell'elezione del prossimo Pontefice, ha una conseguenza immediata e facilmente intuibile: l'abbassamento del quorum.

I cardinali elettori infatti scenderanno a 133 (oggi alla congregazione in Vaticano erano invece 183, di cui 120 ammessi al voto in Cappella Sistina): di conseguenza la quota della maggioranza per eleggere il successore di Papa Francesco cala a sua volta a 89.

Gli interventi dei porporati hanno riguardato "in particolare le sfide della Chiesa, secondo la prospettiva geografica dei cardinali intervenuti. Accenni a questione economiche ogni tanto ci sono, ma non come questioni centrali: sono un possibile argomento di discussione nelle prossime congregazioni". Gli interventi" dei cardinali "si svolgono a prenotazione. L'incontro è terminato alle 12.30", ha concluso Bruni.