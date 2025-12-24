Predicano la diversità ma la accettano solo se intrisa di ideologia

Il Tribunale per i Minori dell’Aquila ha confermato quanto stabilito dalla Corte d’Appello e cioè che i bambini dovranno restare nella casa famiglia di Vasto dove sono stati collocati lo scorso 20 novembre. Gli assistenti sociali hanno fatto trapelare in modo malizioso e del tutto anomalo trattandosi di minori particolari sulla vita dei bambini (si lavano poco, si cambiano poco, hanno paura della doccia, temono il sapone, avrebbero spazzolini da denti di peli d’asino…) che potessero giustificare la sentenza punitiva arrivata ieri. Gli avvocati della famiglia denunciano intanto la diffusione integrale di ordinanze e relazioni che attengono a dati e fatti personalissimi dei minori coinvolti: tra queste anche presunte malattie gravi mai curate.

Non solo i bimbi non ritornano a casa ma gli stessi genitori saranno valutati da una psichiatra che avrà 120 giorni per eseguire la perizia. Altri quattro mesi di alienazione parentale dunque. I giudici vogliono che un esperto valuti la competenza e la capacità genitoriale di Nathan e Catherine oltre allo stato psichico dei bambini. Li vogliono insomma far passare per matti questi due genitori, come due persone inidonee a crescere tre creature, e ciò avviene nello stesso Stato dove un tribunale - stavolta a La Spezia- ha riconosciuto un cambio di sesso per una persona di 13 anni come esito di «un percorso consapevole».

Difficile non vedere in queste decisioni un atteggiamento persecutorio: i giudici ce l’hanno con la coppia che ha scelto uno stile di vita alternativo. e sottolineano infatti la scarsa attitudine a collaborare e il fatto che essi si sarebbero rifiutati di partecipare agli incontri di supporto alla genitorialità. Insomma pretendono da Catherine e Nathan obbedienza, sudditanza, una sorta di pubblica genuflessione per riconoscere che hanno sbagliato a preferire che i loro bambini si arrampicassero sugli alberi anziché guardare le serie Netflix. Li hanno trattati e li trattano come pericolosi dissidenti.