Askatasuna, le sconvolgenti chat dei violenti: ora tutto torna

Era una guerra annunciata e non ha disatteso le aspettative. Gli antagonisti di Askatasuna si erano preparati da tempo per mettere a ferro e fuoco la città. Tutto è stato studiato nei minimi dettagli: armi, oggetti da incendiare e meccanismi di protezione. L'obiettivo? Sempre lo stesso, aggredire le forze dell'ordine e mandare un chiaro messaggio allo stato: a Torino comandano loro.

Un ruolo fondamentale lo ha giocato Telegram. Sulle chat, infatti, correvano gli avvisi sui posti di blocco e un “manualetto” di sei pagine in cui si consigliava il "Malox, l’aceto e il succo puro di limone per contrastare l’effetto dei lacrimogeni" e di "staccare la batteria" del cellulare per impedire "alle guardie di ascoltare le nostre conversazioni".