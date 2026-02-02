Askatasuna, la teoria di Concita De Gregorio: "Il tornaconto del governo, a chi conviene lo scontro"

"Anche se sono stranieri, i violenti, le forze dello Stato li conoscono bene: li aspettano, se li aspettano. Forse per evitare scontri, la prossima volta, potrebbero non lasciarli passare: fermarli prima". A dirlo è Concita De Gregorio che sulle colonne di Repubblica fornisce una sua analisi su quanto accaduto sabato a Torino, dove gli antagonisti hanno messo a ferro e fuoco la città durante il corteo pro-Askatasuna. Non solo, perché alcuni di loro hanno anche picchiato e mandato in ospedale un poliziotto 29enne.

Eppure per la giornalista la domanda da farsi è un'altra: "Domandiamoci: a chi giova, a chi conviene che un poliziotto sia aggredito? Alla causa dei manifestanti o al governo della destra? Senza scomodare la Storia grande né fare paragoni, per carità, fra gli anni del terrorismo dei servizi deviati dei rapimenti e delle stragi. Diversissimo tutto, certo. Ma il principio della strategia della tensione era il medesimo: alzare il livello dello scontro, ad arte, per giustificare la repressione. Dagli Anni Settanta non abbiamo imparato niente o, al contrario, abbiamo imparato benissimo?".

E ancora: "A Torino non c'ero, ma leggo dai resoconti che persino i passanti sapevano indicare chi fin dal mattino girava incappucciato sprangando vetrine e bancomat. Si poteva forse fare un controllo documenti, per esempio del fantomatico gruppo di francesi? Forse. Ma d'altra parte, sul fronte opposto. Anche certi esponenti di movimenti o partiti della sinistra, anche certe frange di attivisti sanno chi siano, quelli che regolarmente si mescolano e poi si mettono alla testa di un corteo di ventimila. Forse non gli stranieri ma gli italiani, alcuni almeno, li conoscono e li riconoscono. Sono sempre gli stessi".