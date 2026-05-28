Libero logo
Comunali
Terremoto Milan
Andrea Sempio
Jannik Sinner
Iran

Garlasco, "non al telefono": così i Sempio cercavano di fregare i pm

giovedì 28 maggio 2026
Garlasco, "non al telefono": così i Sempio cercavano di fregare i pm

2' di lettura

Nuovi atti dell’inchiesta bis su Chiara Poggi a Garlasco (2007) evidenziano l’ansia della famiglia Sempio di eludere le intercettazioni e i rapporti stretti tra Silvia Maria Sempio (sorella di Giuseppe e zia di Andrea) e Andrea Marchetto, comandante della stazione carabinieri di Garlasco all’epoca del delitto.Per i pm di Pavia, questa amicizia potrebbe aver garantito ad Andrea Sempio un atteggiamento benevolo nell’estate 2007. Emergono preoccupazioni concrete: il 28 maggio 2025 la madre Daniela attiva una nuova utenza a Vigevano e chiama il marito: "Ciao, sono io. È il nuovo numero". Giuseppe, infastidito, risponde: "No, ho detto non telefonare, perché poi magari intercettano e...".

Giuseppe propone al figlio Andrea di parlare di "cose particolari" nella tenuta di caccia Crivellina (frequentata dal padre e in parte di proprietà di Silvia Maria): "Così siamo fuori e non seguono qua...". Andrea rifiuta: "No, non facciamo troppi movimenti, sarebbe più strano ancora".Silvia Maria Sempio è coinvolta anche in altri filoni: nel 2017 avrebbe consegnato 30 mila euro al fratello per favorire l’archiviazione del fascicolo di Andrea tramite il procuratore aggiunto Venditti. Era inoltre amica di Marchetto, al quale aveva chiesto un GPS per spiare il marito (fatto emerso nella condanna per peculato del 2013).

Garlasco, il ribaltone dei legali di Sempio: "Ecco cosa ha fatto il killer in bagno dopo aver ammazzato Chiara"

Nel caso dell’omicidio di Chiara Poggi si apre un nuovo fronte tecnico grazie alla consulenza di Armando Palmegian...

La difesa di Andrea Sempio ha depositato cinque consulenze. Il medico legale Sabino Pelosi sostiene che Chiara sia morta in pochi minuti dopo un’aggressione violenta e rapida, compatibile con un martello, senza lesioni da difesa evidenti. L’esperto di scena del crimine contesta l’ipotesi che l’assassino sia tornato a controllare la vittima dopo essersi lavato le mani. L’impronta palmare 33 non sarebbe attribuibile con certezza a Sempio.

Andrea Sempio-choc nell'agenda segreta: "Fotina di c. Ne rubai di più belle"

"La mia vita ha passato sfighe, sfortune, risate, merda e colpi di culo. Ho un disperato bisogno di approvazione&qu...
tag
garlasco
andrea sempio

Tra le pieghe dell'inchiesta Garlasco, il dna è di Andrea Sempio? "No...": può crollare l'architrave dell'accusa

Delitto di Garlasco Andrea Sempio-choc nell'agenda segreta: "Fotina di c. Ne rubai di più belle"

Il delitto Garlasco, il ribaltone dei legali di Sempio: "Ecco cosa ha fatto il killer in bagno dopo aver ammazzato Chiara"

ti potrebbero interessare

Commenti antisemiti dei giovani di Fdi. Donzelli: incompatibili, ma no a lezioni

Commenti antisemiti dei giovani di Fdi. Donzelli: incompatibili, ma no a lezioni

Daniela Mastromattei
Adescata e violentata per tre giorni in uno stabile abbandonato a Roma

Adescata e violentata per tre giorni in uno stabile abbandonato a Roma

Inter-choc, Baiocchi assassinato: il ruolo della maglia di Bastoni

Inter-choc, Baiocchi assassinato: il ruolo della maglia di Bastoni

Ricina, la prof di matematica: tam tam dalla questura, svolta vicina?

Ricina, la prof di matematica: tam tam dalla questura, svolta vicina?