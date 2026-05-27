Garlasco, il dna è di Andrea Sempio? "No...": può crollare l'architrave dell'accusa

Il documento, consegnato insieme ad altri cinque alla Procura di Pavia , sostiene che una compatibilità ritenuta così labile non sia sufficiente per provare che l'indagato abbia avuto un "contatto aggressivo" con la vittima. Al centro dell’attenzione c’è l’aplotipo Y che, per la difesa di Stasi e per i magistrati di Pavia impegnati nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, sarebbe riconducibile al profilo genetico maschile della famiglia Sempio. Ma la difesa di Sempio sostiene che "il dato Y – si legge ancora – non ha valore individualizzante paragonabile a un profilo completo e deve essere interpretato con prudenza".

"Un dato genetico fragile, parziale e non individualizzante", perciò "non idoneo a fondare una conclusione accusatoria scientificamente robusta". Lo si legge nella consulenza della difesa di Andrea Sempio firmata dalla genetista Marina Baldi . Il riferimento è al Dna maschile del 37enne trovato sulle unghie di Chiara Poggi .

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Sulle unghie di Chiara Poggi è stato isolato un altro profilo maschile, che resta ignoto. Dunque, sostiene la dottoressa Baldi, "tale circostanza documenta che il materiale non è geneticamente univoco” e per questo “non può essere selezionata solo la componente asseritamente compatibile con l’indagato". E ancora: "in presenza di contributori ignoti, il rischio di sovrastimare il valore probatorio è particolarmente elevato".

Non emerge quindi nessuna novità dall'ultima consulenza genetica, che conferma la posizione sostenuta da tempo dalla difesa del 37enne per la quale "rimangono aperte ipotesi alternative quali Dna di fondo, trasferimento secondario, occasionale, contaminazione".

La difesa di Sempio contesta anche il punto dell'accusa per il quale l’impronta di scarpa, riconducibile a un modello Frau numero 42, sia compatibile con il piede di Sempio che invece porta un 43/44. "La larghezza del piede dell'indagato è fisicamente impossibile da contenere in una scarpa la cui suola e la cui dima interna sono progettate per ospitare piante dei piedi di larghezza significativamente inferiore, pari a un massimo di 9,2 centimetri", sostengono i consulenti.