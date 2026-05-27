Andrea Sempio-choc nell'agenda segreta: "Fotina di c. Ne rubai di più belle"

"La mia vita ha passato sfighe, sfortune, risate, merda e colpi di culo. Ho un disperato bisogno di approvazione". Scrive così Andrea Sempio nelle sue agende personali di 152 pagine, sequestrate nel 2025 e finite agli atti dell’inchiesta della Procura di Pavia. Il settimanale Giallo le pubblica in esclusiva, mostrando il profilo di un uomo inquieto e problematico. Nei diari, scritti a mano, Sempio alterna grafia ordinata e incomprensibile, parlando del passato, presente e futuro immaginato. Emergono frasi inquietanti come "Sognato il carcere", "Sognato me che accoltellavo gente" e "Fotina di c. Ne rubai di più belle".

Ricorrono attacchi di panico, "Commesso grossi errori", "Commesso cose brutte", paure di rifiuto e un forte bisogno di approvazione. È ossessionato dal caso Stasi, mantiene contatti con Marco Poggi e la famiglia della vittima, ma l’omicidio di Chiara non viene mai annotato. Molte pagine sono strappate.La difesa di Sempio deposita nuove consulenze tecniche per contestare l’accusa.