Garlasco, il ribaltone dei legali di Sempio: "Ecco cosa ha fatto il killer in bagno dopo aver ammazzato Chiara"

Nel caso dell’omicidio di Chiara Poggi si apre un nuovo fronte tecnico grazie alla consulenza di Armando Palmegiani, esperto di scena del crimine incaricato dalla difesa di Andrea Sempio.Palmegiani contesta direttamente la ricostruzione della Procura di Pavia. Secondo i pm, dopo aver ucciso Chiara l’aggressore avrebbe lavato le mani nel lavandino della cucina e sarebbe poi tornato nel vano scale per controllare la posizione della vittima. Questa sequenza, per il consulente della difesa, è "poco compatibile con il quadro delle tracce fisiche" emerse dalla Bloodstain Pattern Analysis (BPA).Tra i punti contestati anche l’impronta palmare numero 33, che per gli inquirenti aveva un certo rilievo: secondo Palmegiani non presenta caratteristiche sufficienti per un’attribuzione certa e non sarebbe riconducibile a Sempio.

La ricostruzione alternativa proposta è nettamente diversa: l’aggressore, uscito dal vano scale, si sarebbe diretto verso il bagno (posto frontalmente rispetto alla rampa) per verificare allo specchio la presenza di tracce su di sé e procedere a una sommaria detersione.