Libero logo
Comunali
Terremoto Milan
Andrea Sempio
Jannik Sinner
Iran

Garlasco, il ribaltone dei legali di Sempio: "Ecco cosa ha fatto il killer in bagno dopo aver ammazzato Chiara"

mercoledì 27 maggio 2026
Garlasco, il ribaltone dei legali di Sempio: "Ecco cosa ha fatto il killer in bagno dopo aver ammazzato Chiara"

1' di lettura

Nel caso dell’omicidio di Chiara Poggi si apre un nuovo fronte tecnico grazie alla consulenza di Armando Palmegiani, esperto di scena del crimine incaricato dalla difesa di Andrea Sempio.Palmegiani contesta direttamente la ricostruzione della Procura di Pavia. Secondo i pm, dopo aver ucciso Chiara l’aggressore avrebbe lavato le mani nel lavandino della cucina e sarebbe poi tornato nel vano scale per controllare la posizione della vittima. Questa sequenza, per il consulente della difesa, è "poco compatibile con il quadro delle tracce fisiche" emerse dalla Bloodstain Pattern Analysis (BPA).Tra i punti contestati anche l’impronta palmare numero 33, che per gli inquirenti aveva un certo rilievo: secondo Palmegiani non presenta caratteristiche sufficienti per un’attribuzione certa e non sarebbe riconducibile a Sempio.

La ricostruzione alternativa proposta è nettamente diversa: l’aggressore, uscito dal vano scale, si sarebbe diretto verso il bagno (posto frontalmente rispetto alla rampa) per verificare allo specchio la presenza di tracce su di sé e procedere a una sommaria detersione.

Garlasco, Simonetta Matone inchioda Sempio: "In tre hanno mentito. Perché?"

Si continua a dibattere del delitto di Garlasco e lo si fa anche a È Sempre Cartabianca, il programma d’app...

Lì avrebbe usato un asciugamano per pulire le mani e, molto probabilmente, per avvolgere l’arma del delitto, evitando ulteriori gocciolamenti.Non risultano invece elementi oggettivi che dimostrino un lavaggio nel lavandino della cucina (mancano gocciolamenti e reazioni al luminol nel sifone). Successivamente l’omicida sarebbe entrato in cucina per cercare un contenitore (come una busta o un sacchetto) utile a occultare arma e asciugamano. Completata questa operazione di messa in sicurezza, si sarebbe allontanato dalla porta d’ingresso principale. Questa perizia rappresenta un attacco mirato ai pilastri della ricostruzione accusatoria.

Garlasco, "modello 45": la mossa di Stefania K contro l'inviato delle "Iene"

Una memoria difensiva di 13 pagine e cinque consulenze tecniche per smontare l’impianto accusatorio della procura ...
tag
chiara poggi
andrea sempio
garlasco

Delitto di Garlasco Andrea Sempio-choc nell'agenda segreta: "Fotina di c. Ne rubai di più belle"

Il delitto Garlasco, "modello 45": la mossa di Stefania K contro l'inviato delle "Iene"

Intercettazioni e dubbi Andrea Sempio, "Chiara lo ha mangiato quella mattina". Ma solo 3 mesi dopo... Si è fregato da solo?

ti potrebbero interessare

Andrea Sempio-choc nell'agenda segreta: "Fotina di c. Ne rubai di più belle"

Andrea Sempio-choc nell'agenda segreta: "Fotina di c. Ne rubai di più belle"

Gessica Disertore morta in crociera? Si riapre tutto: chi c'è nel mirino

Gessica Disertore morta in crociera? Si riapre tutto: chi c'è nel mirino

Mario Sechi sotto tutela per le minacce degli anarchici, la solidarietà del mondo politico: "Non si farà intimidire"

Mario Sechi sotto tutela per le minacce degli anarchici, la solidarietà del mondo politico: "Non si farà intimidire"

4 di Sera, stoccata di Bignami ad Elly Schlein: "L'avversario che tutti vorrebbero"

4 di Sera, stoccata di Bignami ad Elly Schlein: "L'avversario che tutti vorrebbero"