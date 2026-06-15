16enne violentata ad Avezzano: arrestato il presunto aggressore

Una sedicenne è stata trascinata in un parcheggio e violentata ad Avezzano. Secondo la cronaca, il presunto aggressore è stato arrestato: si tratta di un 21enne di origini egiziane. La svolta nelle indagini è arrivata grazie a una residente che ha filmato gli abusi e ha subito allertato le forze dell'ordine, fornendo così una prova decisiva per identificare e fermare l'aggressore.

♬ audio originale - Tg1Rai @tg1rai Trascinata in un parcheggio e violentata: l’incubo vissuto da una 16enne ad Avezzano. Arrestato l’aggressore, un 21enne di origini egiziane. Ad incastrarlo una residente che ha filmato gli abusi e allertato le forze dell’ordine. #Tg1