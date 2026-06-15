Montorio al Vomano, "prendi la scopa e fai qualcosa": il sindaco di destra fa impazzire il Pd in aula

Un duro scontro andato in scena durante la prima seduta del nuovo consiglio comunale di Montorio al Vomano, in provincia di Teramo, ha assunto rapidamente una rilevanza nazionale. A scatenare il putiferio, una stata una frase pronunciata da Fabio Altitonante, sindaco del comune teramano. "Prendi la scopa per imparare a fare qualcosa", avrebbe detto l'uomo rivolgendosi alla consigliera dell'opposizione e candidata sindaca Alessandra Nori.
L'indignazione del Pd non è tardata ad arrivare. Il segretario provinciale, Robert Verrocchio, ha parlato di "una grave ferita per la democrazia locale e per il rispetto che si deve alle istituzioni". Secondo Verrocchio, il primo cittadino avrebbe interrotto ripetutamente l'esponente di minoranza scivolando in espressioni bollate come inaccettabili. Sotto accusa, in particolare, le frasi "non hai preso neppure i voti dei parenti" e, appunto, "prendi la scopa per imparare a fare qualcosa". Per il segretario dem si tratta di "un tentativo becero di sminuire il consenso e di un insulto intriso di un sessismo retrogrado e banale, che vorrebbe relegare una donna impegnata in politica a stereotipi patriarcali".
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Nel formulare la massima solidarietà alla consigliera Nori, Verrocchio sottolinea come chi siede sulla poltrona di capo dell'amministrazione dovrebbe garantire un dibattito civile e dare l'esempio. "Il rispetto non si impone con il machismo, si guadagna con lo spessore democratico - conclude -. Un comportamento del genere merita scuse pubbliche immediate".
Insomma, il solito doppiopesismo della sinistra: se ad essere colpito da un presunto insulto sessista è qualcuno che appartiene alla propria parte politica, le reazioni di sdegno sono immediate. Quando invece la stessa situazione si presenta a parti invertite - l'ultimo caso riguarda la premier Meloni che secondo il deputato del M5S Silvestri avrebbe indossato delle ginocchiere davanti a Trump e Netanyahu - tutto tace.