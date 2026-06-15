Mantova, sesso in pieno centro davanti ai passanti: immagini estreme

Una coppia ha consumato un rapporto sessuale in pieno centro a Gazoldo degli Ippoliti, in provincia di Mantova. Una scena estrema e inusuale, tanto da far pensare ai passanti che si trattasse di un set cinematografico e che i due amanti fossero degli attori. Ma no, era tutto vero. Data l'assenza di telecamere e registi ci è voluto poco per capire che nessuno stava girando un film. Alcune persone, dunque, hanno filmato la scena e inviato il video ai carabinieri della stazione.

Ai militari che hanno ricevuto la busta contenente una chiavetta Usb con le immagini piccanti non è rimasto altro da fare che iniziare l'indagine cercando prima di tutto di risalire a luogo, ovvero il centro di Gazoldo degli Ippoliti. Le successive ricerche hanno permesso di raccogliere "gravi indizi di colpevolezza a carico dei presunti soggetti protagonisti dell’incontro all’aperto": 59 anni lui e 43 anni lei, si legge nella nota dell'Arma. I due sono stati denunciati per il reato di atti osceni in luogo pubblico.

Un episodio simile si era registrato due mesi fa a Montebelluna, in provincia di Treviso, dove una coppia era stata sorpresa a fare sesso intorno alle 12.30 nei pressi della stazione ferroviaria. I due erano stati interrotti dall'intervento di una pattuglia della polizia locale che era impegnata in un servizio di perlustrazione. Accertate le generalità, era stata comminata loro una sanzione amministrativa da 10mila euro per violazione delle norme in materia di atti osceni in luogo pubblico.