Daniela Fargion, terrore in villa: pistola alla tempia davanti al nipote di 2 anni

È stata vittima di una rapina nella sua villa alle porte di Firenze Daniela Fargion, imprenditrice della moda. Il bottino, del valore di oltre 600mila euro, comprende denaro, borse e gioielli. Tutte cose che la donna è stata costretta a consegnare davanti al nipotino di 2 anni, mentre le puntavano una pistola alla testa. A fare irruzione in casa, sulle colline di Impruneta, alle porte del Chianti, un commando di quattro banditi, che ha agito a volto coperto verso le 22 di martedì 16 giugno. L'imprenditrice ha raccontato che i quattro erano armati di pistole e spranghe. Lei invece è stata immobilizzata con delle fascette elettriche insieme a due collaboratori domestici in una stanza. Non è chiaro, invece, se i banditi abbiano legato anche il bambino di due anni.

Un rapinatore avrebbe puntato la pistola alla testa dell'imprenditrice e le avrebbe tolto il cellulare vietandole di gridare. Lo ha raccontato lei stessa. Nel frattempo gli altri si sarebbero messi a trafugare borse di valore e gioielli, per poi darsi alla fuga, probabilmente contando sull'appoggio di complici presenti in zona. La villa si trova in un'area residenziale, fuori dall'abitato di Impruneta. A dare l'allarme è stata la proprietaria della villa dopo essere riuscita a liberarsi. Si tratta della quarta rapina subita dalla famiglia in 25 anni.

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