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Polignano a mare, voleva scattare una foto: turista resta bloccata sulla scogliera

sabato 8 agosto 2026
Polignano a mare, voleva scattare una foto: turista resta bloccata sulla scogliera

2' di lettura

Momenti di paura a Polignano a Mare, dove una turista si è arrampicata a mani nude sulla parete rocciosa che domina Lama Monachile, una delle località più suggestive e conosciute della costa pugliese. La donna, con una macchina fotografica al collo, avrebbe cercato un punto panoramico particolare per fotografare il paesaggio, ma durante la salita si sarebbe esposta a un rischio molto elevato.

La scena si è svolta sotto gli occhi di decine di bagnanti e turisti presenti sulla spiaggia e sugli scogli. Nel corso dell’arrampicata, la donna avrebbe improvvisamente perso un appiglio, restando per alcuni lunghi istanti bloccata sulla parete rocciosa. Il momento ha suscitato grande apprensione tra i presenti, che hanno temuto che la turista potesse precipitare.

Diversi spettatori hanno immediatamente estratto i telefoni cellulari per filmare quanto stava accadendo. Le immagini dell’episodio sono state successivamente condivise sui social network, dove il video è diventato rapidamente virale, attirando l’attenzione degli utenti.

Nonostante la situazione di evidente pericolo, la turista è riuscita fortunatamente a recuperare l’equilibrio e a trovare nuovamente un appiglio sicuro. Dopo alcuni momenti di tensione, è riuscita a raggiungere una posizione stabile e a mettersi in salvo autonomamente.

L’episodio si è quindi concluso senza conseguenze e senza la necessità di un intervento da parte dei soccorritori. Resta però la pericolosità del gesto, compiuto per ottenere una fotografia panoramica, in un tratto di costa caratterizzato da pareti rocciose particolarmente esposte.

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