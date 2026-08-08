Badiashile-Napoli, si tratta. Romero va a Madrid

Il mercato in entrata del Napoli può finalmente decollare. Allegri vuole rinforzi in più reparti e per il difensore centrale i principali obiettivi sono due: Benoit Badiashile del Chelsea e Nayef Aguerd del Marsiglia. Il francese dei Blues rappresenta la priorità, ma non è detto che il club inglese conceda il prestito con diritto di riscatto. Per questo, la società del patron Aurelio De Laurentiis lavora sull’alternativa: Aguerd potrebbe lasciare il Marsiglia con la formula desiderata dal Napoli (ma c’è la concorrenza della Real Sociedad). Passando all’attacco, il nome nuovo è Gabriel Jesus, non più centrale nei piani dell’Arsenal. Il possibile arrivo del brasiliano è legato comunque alle uscite di Romelu Lukaku (smentita la pista Monaco, resiste la candidatura dell’Atlanta United) e Lorenzo Lucca. Per completare l’opera, il Napoli pensa alla porta: è viva la pista Juan Musso, ex Udinese oggi riserva di lusso all’Atletico Madrid, ma deve partire Vanja Milinkovic-Savic.

Ma se Musso può lasciare Madrid, potrebbe trasferirsi all’Atletico Cuti Romero, sempre più lontano dall’Inter. I nerazzurri erano sul giocatore, ma le difficoltà nelle cessioni hanno fermato ogni discorso.

Insomma, niente Serie A per Romero. Resterà in Italia, invece, Gleison Bremer, il quale smentisce un possibile addio alla Juventus. I movimenti in difesa, comunque, riguardano anche l’Atalanta, che tratta con l’Udinese per Thomas Kristensen: la richiesta dei friulani è di 25 milioni di euro. La Dea, poi, continua a seguire con attenzione la situazione che riguarda Sebastiano Esposito, ai ferri corti con il Cagliari. I sardi valutano l’attaccante 20 milioni e sullo sfondo resta anche il Como (i lariani, però, valutano maggiormente altri profili).

Anche i centravanti muovono il mercato. Roberto Piccoli si avvicina al Bologna, sbloccando il passaggio di Thijs Dallinga al Genoa. E la Fiorentina chi prenderà? Il favorito per sostituire Piccoli è Mateo Pellegrino, seguito nelle scorse settimane anche dalla Juventus, che ora parla con il Manchester United per Joshua Zirkzee. Tra le piccole, il Parma ufficializza l’arrivo di El Bilal Touré, in prestito dall’Atalanta, mentre il Frosinone chiude per l’arrivo di Patrizio Masini, per 5 milioni dal Genoa. Infine, i grandi movimenti del mercato internazionale: Rodri rifiuta la corte del Real Madrid e sceglie il Barcellona, con il Manchester City che lo sostituirà con Ayyoub Bouaddi, pronto a lasciare il Lille.