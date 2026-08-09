Lampedusa, segnala la sua presenza con la boa: travolto dal gommone di due turisti

Tragedia nelle acque di Punta Sottile, a Lampedusa, dove un giovane di 29 anni, Cristiano Giamporcaro, originario di Caltanissetta, è morto durante un’immersione. Il ragazzo, regista e figlio di Maria Castiglione, ex assessore comunale di Caltanissetta, sarebbe stato travolto da un gommone con a bordo due turisti.

Secondo le prime informazioni raccolte, Giamporcaro si trovava in mare insieme a una ragazza. I due avevano deciso di effettuare un’immersione, ma la giovane avrebbe successivamente scelto di tornare a riva. Il 29enne, invece, sarebbe rimasto in acqua per proseguire l’attività subacquea, segnalando la propria presenza attraverso una boa.

La dinamica dell’incidente non è ancora stata completamente ricostruita e sono in corso gli accertamenti per chiarire con precisione quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato raggiunto e colpito dalle eliche del gommone, che in quel momento navigava nella zona con a bordo i due turisti.

L’allarme ha fatto scattare immediatamente le operazioni di soccorso. Il corpo del 29enne è stato recuperato da un’unità della Guardia Costiera, intervenuta con il supporto di un’imbarcazione privata specializzata nelle attività di recupero.

Restano ora da chiarire le circostanze che hanno portato all’investimento, in particolare la distanza del gommone dal subacqueo e la visibilità della boa utilizzata da Giamporcaro per segnalare la sua posizione. Gli investigatori stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente per accertare eventuali responsabilità.