"Ecco la verità sul video degli studenti italiani a Bangkok"

È diventato virale il 25 luglio il video che mostra un gruppo di studenti italiani sulla metropolitana di Bangkok mentre discute con una passeggera thailandese. Le immagini, rilanciate sui social e arrivate rapidamente anche in Italia, hanno provocato numerose polemiche per il comportamento dei ragazzi e, soprattutto, per la frase pronunciata dall’insegnante che li accompagnava: "Scusa se porto soldi nel tuo Paese". La docente oggi ammette l’errore: "Mi vergogno profondamente. Non mi rispecchia".

A distanza di giorni, però, l’insegnante, come riporta Leggo, sostiene che il filmato diffuso online non mostri l’intera vicenda. "Il video diffuso online è stato manipolato, è privo dell’intera sequenza iniziale", afferma, spiegando che alcuni momenti precedenti avrebbero fornito un contesto diverso allo scontro.

Il gruppo era composto da 41 studenti, quasi tutti tra i 14 e i 15 anni, provenienti da diverse zone d’Italia, oltre a un maggiorenne. Secondo la docente, i ragazzi stavano semplicemente parlando quando la passeggera avrebbe iniziato a rimproverarli, alzando la voce e mostrando loro il dito medio mentre li riprendeva con il telefono.

Uno degli studenti avrebbe reagito con lo stesso gesto, comportamento che l’insegnante definisce sbagliato e per il quale il ragazzo è stato rimproverato. Durante la discussione, inoltre, un adolescente avrebbe pronunciato la frase "La meno?", in siciliano.

La docente sostiene infine di aver chiesto più volte alla donna di smettere di filmare, ricordandole che molti dei ragazzi erano minorenni. La vicenda si era conclusa con le scuse degli studenti e degli accompagnatori e con una multa di poche decine di euro.