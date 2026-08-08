Juventus, papere-Michele Di Gregorio e tifosi in rivolta: "Il più scarso di sempre"

Juve: abbiamo un problema. Un enorme problema in porta. Questa stagione si è aperta proprio come si è chiusa la scorsa: con delle papere di Michele Di Gregorio. Premessa doverosa: è calcio di agosto. Le partite non contano nulla, tranne che per indicazioni tattiche e spunti di riflessione in vista della partenza della Serie A. Ma Juventus-Inter ha mostrato una volta per tutte che Luciano Spalletti non può più contare sull'ex numero uno del Monza. Due interventi grotteschi che sono costati a Madama due gol incassati e la sconfitta contro l'Inter di Cristian Chivu.

Non è un mistero. La Vecchia Signora è da tempo alla ricerca di un portiere che possa difendere al meglio i pali della Juventus. Ma i principali obbiettivi bianconeri sono sfumati: da Allison fino al Dibu Martinez. E ora la Juventus sta aspettando il via libera del Paris Saint Germain. I parigini stanno per acquistare Zion Suzuki dal Parma e con tutta probabilità lo cederanno in prestito alla Vecchia Signora. Non si tratta di una soluzione che convince tutti. Piuttosto di un rimpiazzo utile per questa stagione. Aspettando la prossima estate e un nuovo tesoretto da investire sul mercato.