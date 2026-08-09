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Chi è Giuseppe Campagna, l'uomo che ha investito per due volte i ciclisti

domenica 9 agosto 2026
Chi è Giuseppe Campagna, l'uomo che ha investito per due volte i ciclisti

1' di lettura

È Giuseppe Campagna, 73 anni, originario di Coassolo e ancora attivo nel settore dell’edilizia, l’automobilista arrestato con l’accusa di tentato omicidio dopo il grave incidente avvenuto sabato mattina a Lanzo Torinese. Un gruppo di sei cicloamatori è stato travolto da un’auto: quattro persone sono rimaste ferite, una delle quali è tuttora ricoverata in prognosi riservata.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, Campagna stava guidando verso Coassolo quando ha raggiunto i ciclisti, partiti quella mattina da San Mauro, Settimo Torinese e San Raffaele Cimena per un’escursione. L’automobilista avrebbe superato il gruppo utilizzando più volte il clacson. Dopo il sorpasso, uno dei ciclisti avrebbe manifestato il proprio disappunto allargando le braccia.

La situazione sarebbe quindi degenerata. Campagna avrebbe fermato la vettura e inserito la retromarcia, travolgendo alcuni ciclisti. Quando altri componenti del gruppo avrebbero tentato di raggiungerlo per fermarlo, il 73enne avrebbe effettuato un’inversione di marcia, dirigendo nuovamente l’auto verso di loro e provocando un secondo investimento.

Dopo essersi allontanato, Campagna si è presentato spontaneamente dai carabinieri, fornendo la propria versione dei fatti. È stato sottoposto anche agli accertamenti tossicologici e si trova ora agli arresti domiciliari, a disposizione della Procura di Ivrea. I soccorsi sono intervenuti rapidamente. I quattro ciclisti hanno riportato traumi e fratture: due sono stati trasportati in elicottero al CTO di Torino, mentre gli altri due sono stati trasferiti all’ospedale San Giovanni Bosco. Uno dei feriti resta ricoverato in prognosi riservata.

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