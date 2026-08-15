Furti nelle aree di servizio dell'autostrada con il jammer

Con le autostrade affollate per il Ferragosto e le aree di servizio prese d'assalto dai viaggiatori, aumenta anche il rischio di furti ai danni degli automobilisti. È quanto accaduto sulla A22, dove due uomini sono stati denunciati dalla Polizia Stradale dopo un tentativo di furto ai danni dell'auto di un turista.

L'episodio è avvenuto nell'area di servizio Garda Est, nel territorio di Cavaion Veronese. I due sospetti avrebbero tentato di aprire la vettura senza lasciare evidenti segni di effrazione. A far fallire il colpo è stata la segnalazione di un altro automobilista, che ha assistito alla scena e ha avvertito le forze dell'ordine. I due si sono allontanati in auto, ma sono stati intercettati poco dopo dagli agenti della Sottosezione della Polizia Stradale di Trento nei pressi dell'area di servizio Nogaredo Est. Durante la perquisizione è stato trovato un "jammer", un dispositivo in grado di generare interferenze radio e disturbare il segnale del telecomando dell'automobile.

Il meccanismo permette al ladro di sfruttare la distrazione della vittima: il conducente preme il pulsante per chiudere l'auto, ma il comando potrebbe non raggiungere il veicolo. L'automobilista si allontana così convinto di averla chiusa, lasciando invece le portiere accessibili. Particolarmente insidioso anche l'aspetto del dispositivo, modificato per sembrare un comune "power bank". I due sono stati denunciati a piede libero per tentato furto aggravato e possesso di apparecchiatura illecita. La Polizia invita quindi a controllare sempre manualmente la chiusura delle portiere dopo aver utilizzato il telecomando.