Libero logo
Ceuta
Ranucci-Lavitola
Calciomercato

Furti nelle aree di servizio dell'autostrada con il jammer

sabato 15 agosto 2026
Furti nelle aree di servizio dell'autostrada con il jammer

1' di lettura

Con le autostrade affollate per il Ferragosto e le aree di servizio prese d'assalto dai viaggiatori, aumenta anche il rischio di furti ai danni degli automobilisti. È quanto accaduto sulla A22, dove due uomini sono stati denunciati dalla Polizia Stradale dopo un tentativo di furto ai danni dell'auto di un turista.

L'episodio è avvenuto nell'area di servizio Garda Est, nel territorio di Cavaion Veronese. I due sospetti avrebbero tentato di aprire la vettura senza lasciare evidenti segni di effrazione. A far fallire il colpo è stata la segnalazione di un altro automobilista, che ha assistito alla scena e ha avvertito le forze dell'ordine. I due si sono allontanati in auto, ma sono stati intercettati poco dopo dagli agenti della Sottosezione della Polizia Stradale di Trento nei pressi dell'area di servizio Nogaredo Est. Durante la perquisizione è stato trovato un "jammer", un dispositivo in grado di generare interferenze radio e disturbare il segnale del telecomando dell'automobile.

Il meccanismo permette al ladro di sfruttare la distrazione della vittima: il conducente preme il pulsante per chiudere l'auto, ma il comando potrebbe non raggiungere il veicolo. L'automobilista si allontana così convinto di averla chiusa, lasciando invece le portiere accessibili. Particolarmente insidioso anche l'aspetto del dispositivo, modificato per sembrare un comune "power bank". I due sono stati denunciati a piede libero per tentato furto aggravato e possesso di apparecchiatura illecita. La Polizia invita quindi a controllare sempre manualmente la chiusura delle portiere dopo aver utilizzato il telecomando.

tag
autogrill

Città piene Il caro-vacanze che rovina i sogni degli italiani

Quattro persone nel mirino Aggredito in Autogrill? Anche l'ebreo è indagato: "Lesioni aggravate dall'odio razziale"

Viaggio salato Autogrill, la stangata: ondata di rincari, dove volano i prezzi dei panini

ti potrebbero interessare

"Catania-Palermo? Paga 700 euro": lo scandalo nel pieno caos dell'Etna

"Catania-Palermo? Paga 700 euro": lo scandalo nel pieno caos dell'Etna

Palermo, sorprende i ladri nel box, viene colpito al volto con un cacciavite: finisce malissimo

Palermo, sorprende i ladri nel box, viene colpito al volto con un cacciavite: finisce malissimo

Ragazzina di 13 anni muore dopo un volo dal nono piano a Palermo

Ragazzina di 13 anni muore dopo un volo dal nono piano a Palermo

Il frutto dei cortei rossi: +62% di agenti feriti

Il frutto dei cortei rossi: +62% di agenti feriti

Fausto Carioti