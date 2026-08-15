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Otranto, "45 minuti di tentativi per rianimarlo": muore in spiaggia tra i bagnanti

sabato 15 agosto 2026
Otranto, "45 minuti di tentativi per rianimarlo": muore in spiaggia tra i bagnanti

1' di lettura

Tragedia nella mattinata di venerdì 14 agosto a Otranto, nel Salento, dove un turista bresciano di 89 anni ha perso la vita dopo essere stato colto da un malore mentre si trovava in mare. L’uomo, in vacanza nella località pugliese, stava camminando in acque poco profonde quando, improvvisamente, è caduto in avanti.

A notare la scena è stato il bagnino di un lido vicino, che dalla torretta ha visto l’anziano in difficoltà e ha immediatamente dato l’allarme. La squadra di salvataggio si è precipitata in acqua e ha riportato rapidamente l’uomo a riva.

Sul posto si trovavano anche tre medici, due dottoresse e un medico spagnolo, tutti in vacanza nel Salento. Il medico, con esperienza negli interventi di emergenza, ha prestato i primi soccorsi insieme alle colleghe, iniziando le manovre di rianimazione prima dell’arrivo dei sanitari.

I tentativi di salvare la vita dell’89enne sono proseguiti per oltre 45 minuti. Per alcuni momenti le condizioni dell’uomo avevano lasciato sperare in una possibile ripresa, ma ogni sforzo si è rivelato vano. Al termine delle lunghe manovre di soccorso, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La tragedia ha colpito una delle località turistiche più frequentate del Salento proprio nel pieno della stagione estiva. Le circostanze del malore e dell’improvvisa caduta in acqua restano al centro degli accertamenti.

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