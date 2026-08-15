Trattore si ribalta, Lucia muore a 22 anni. Chi c'era alla guida

Tragedia nella mattinata di venerdì 14 agosto a Diano d’Alba, nel Cuneese, dove una ragazza di 22 anni ha perso la vita in un incidente agricolo. La vittima è Lucia Casavecchia, giovane molto conosciuta nella zona e impegnata nell’azienda agricola di famiglia, la Cantina Casavecchia.

L’incidente si è verificato poco dopo le 9. Secondo una prima ricostruzione, la ragazza sarebbe stata travolta da un trattore guidato da un parente. Il mezzo agricolo, per cause ancora da chiarire, si è successivamente ribaltato. Per Lucia non c’è stato nulla da fare: nonostante l’intervento dei soccorritori, la 22enne è morta a causa delle gravissime conseguenze dell’incidente.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Presenti anche gli ispettori dello Spresal dell’Asl Cn2, che hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e verificare le condizioni di sicurezza dell’attività agricola.

La morte di Lucia Casavecchia ha profondamente colpito la comunità di Diano d’Alba e i centri vicini. La giovane, neo laureata al Politecnico, era conosciuta e stimata da molti amici e conoscenti della famiglia. Una vita spezzata a soli 22 anni, mentre lavorava nell’attività di famiglia.

Restano ora da chiarire le circostanze esatte che hanno portato al ribaltamento del trattore e all’investimento della giovane. Gli accertamenti delle autorità serviranno a stabilire la sequenza dei fatti e le eventuali responsabilità.