Roma, a 16 anni ammazza di botte la mamma: "Venite, forse è morta"

Un ragazzo di soli 16 anni ha aggredito violentemente la madre nella loro casa di Centocelle, quartiere della periferia est di Roma, e poi ha chiamato personalmente il 112. Al telefono avrebbe detto alle forze dell’ordine: "Venite, l’ho picchiata, forse è morta". Quando gli agenti sono arrivati, lo hanno trovato seduto davanti all’ingresso del palazzo, con la maglietta sporca di sangue. L’episodio è avvenuto domenica pomeriggio nell’appartamento in cui madre e figlio vivevano insieme. La notizia è stata anticipata da Il Messaggero.

Secondo le prime ricostruzioni, il minorenne avrebbe colpito la donna a mani nude all’interno dell’abitazione. Restano però ancora da chiarire alcuni dettagli della dinamica e l’origine precisa delle lesioni riportate dalla vittima: saranno gli accertamenti medico-legali e l’autopsia a fornire ulteriori elementi.

La madre, di 49 anni (quasi 50), è stata trovata ancora in vita e trasportata d’urgenza al Policlinico di Tor Vergata in condizioni gravissime. I medici hanno tentato di salvarla, ma è deceduta poche ore dopo il ricovero.Il ragazzo, invece, è stato accompagnato al Policlinico Umberto I e ricoverato nel reparto di Psichiatria. Dalle prime verifiche sarebbe emerso che in passato aveva già affrontato problematiche personali, circostanza sulla quale gli investigatori stanno approfondendo le indagini. Il caso è seguito dalla Procura per i minorenni.