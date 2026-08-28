Roma, zona rossa al Colosseo: il Pd è disperato

D’altronde l’allarme (e proprio a Roma) l’aveva lanciato addirittura la procura a metà estate: i maranza si sono radicati nel centro, agiscono in maniera organizzata, partono «dal Colosseo ogni notte», sono per lo più ragazzini di seconda generazione (e spesso di origini egiziane), quella tra Largo di Torre Argentina e Campo de’ Fiori, da Trastevere al Pantheon, sta diventando una terra di nessuno. Adesso la prefettura corre ai ripari.

AGGRESSIONI E FURTI

Troppe aggressioni, troppi scippi e troppe rapine: l’unica è tornare a quelle zone rosse (che il Pd del sindaco Roberto Gualtieri, l’anno scorso, aveva così tanto criticato), a quelle “cinture di protezione” con controlli più serrati e puntuali, documenti -per -favore, contro teppisti e baby gang. Si stringe il cerchio sul centro della capitale, inserendo ora anche l’area dei Fori imperiali e la collina del Campidoglio, il Colosseo meta turistica e simbolo di una città che non può arrendersi alla violenza di strada.

L’ultimo provvedimento del prefetto estende il rafforzamento della sorveglianza all’Esquilino e a San Lorenzo: per la verità la misura è scattata già da qualche dì (è diventata ufficiale il 24 di agosto, lunedì scorso) ma resterà operativa per i prossimi quattro mesi e riguarderà anche la zona attorno alla fermata della metro C (appunto) davanti all’Anfiteatro Flavio. Non a caso è nato tutto lì.