Raffica di grandinate: meteo-incubo, quando arriva la svolta

L’autunno meteorologico è ormai alle porte, ma sull’Italia l’estate sembra tutt’altro che intenzionata a finire. Oggi, lunedì 31 agosto, il mese si chiude ancora all’insegna del caldo e anche l’inizio di settembre sarà caratterizzato da temperature ben superiori alla media.

Domani, martedì 1° settembre, il sole continuerà a dominare gran parte della Penisola, con valori particolarmente elevati. Al Centro si potranno raggiungere i 36-37 gradi, mentre al Sud sono previste punte di 38-39°C. Anche al Nord il caldo resterà intenso, con temperature fino a 32-35°C in alcune zone della Val Padana. Nei prossimi giorni le anomalie potrebbero arrivare a +5°C al Nord e fino a +7°C al Centro-Sud rispetto alle medie stagionali. La prima vera svolta è attesa mercoledì 2 settembre, quando una perturbazione dovrebbe raggiungere le Alpi per poi interessare parte delle pianure settentrionali. L’elevato caldo accumulato, insieme all’umidità, potrebbe favorire temporali localmente intensi, accompagnati da grandine e forti raffiche di vento.

Il peggioramento, tuttavia, dovrebbe essere breve. Dopo il passaggio della perturbazione, l’alta pressione potrebbe nuovamente rafforzarsi, riportando condizioni stabili e temperature elevate. Le previsioni sulla seconda parte della settimana restano ancora incerte, ma alcuni modelli indicano nuovi picchi di 36-37°C al Centro-Nord. A confermare l’eccezionalità di questa lunga estate sono anche le temperature del mare: il Tirreno sfiora infatti i 30°C, accumulando una notevole quantità di calore che potrebbe alimentare fenomeni atmosferici più intensi in presenza delle condizioni favorevoli.