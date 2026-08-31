La bimba morta di difterite? Perché non era vaccinata, la rivelazione dei genitori

Aveva quattro anni Anna Rosa, la bambina morta a Palermo per le conseguenze di una difterite, malattia ormai rarissima in Italia grazie alla vaccinazione. La piccola, però, non era immunizzata e i genitori sono indagati per omicidio colposo. Una vicenda che ora ruota anche attorno al motivo per cui la bambina non era stata vaccinata.

I genitori respingono infatti l'accusa di essere no-vax e negano di aver rifiutato il vaccino per timore che potesse provocare l'autismo. "Non è vero, è tutto falso", sostengono. Secondo il loro legale, Luigi Marrandino, la famiglia non sarebbe contraria alle vaccinazioni: "Basti dire che loro sono vaccinati e hanno regolarmente vaccinato gli altri loro quattro figli". Quanto ad Anna Rosa, la mancata vaccinazione sarebbe stata dovuta a "un impedimento importante", che i genitori intendono spiegare agli inquirenti durante un nuovo interrogatorio.

La famiglia sostiene inoltre di aver informato subito i medici della mancata immunizzazione. Secondo la denuncia, al primo accesso al pronto soccorso dell'ospedale Cervello, il 13 agosto, i genitori avrebbero comunicato che la bambina non aveva completato i cicli vaccinali. Anna Rosa venne però dimessa con una diagnosi di tonsillite. Due giorni dopo, al secondo accesso, arrivò il sospetto di difterite. Le condizioni peggiorarono rapidamente e la bambina morì il 20 agosto.

Otto medici sono stati iscritti nel registro degli indagati dopo le denunce della famiglia, che contesta l'adeguatezza delle cure ricevute. La Procura dovrà ora accertare responsabilità e cause della tragedia.