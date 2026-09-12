Fregona, "l'ultima assunta si è dimessa": sindaco costretto a fare il vigile

Nessun vigile e il sindaco è costretto a riprendere in mano la paletta. Accade nel Comune di Fregona, in provincia di Treviso, che si ritrova di nuovo senza agente di polizia locale. Ecco allora che il primo cittadino Giacomo De Luca deve vestire i panni del vigile, come già accaduto in passato. Lo racconta il Gazzettino, spiegando che la vigilessa assunta a marzo dopo un concorso pubblico si è dimessa il 21 agosto, a meno di sei mesi dall'inizio del servizio e prima della fine del periodo di prova, affermando che il lavoro non faceva per lei.

Gli altri due candidati idonei (su 29 che avevano affrontato la prova) non sono disponibili, avendo già trovato lavoro altrove. "Ora - afferma De Luca - non ci resta che fare un nuovo concorso pubblico. Abbiamo già riavviato la procedura che contempla, prima del vero e proprio bando di assunzione tramite concorso, il bando per mobilità. I tempi saranno dunque lunghi. Spero per fine anno o per inizio 2027 di poter indire il concorso qualora la mobilità, come accaduto in passato, vada deserta. Nel mentre mi toccherà fare nuovamente il vigile".

È tramontata infatti la possibilità di associare la funzione col Comune di Vittorio Veneto, che ha abbandonato il progetto. Il sindaco di Fregona ha pure proposto all'Unione montana delle Prealpi trevigiane di coordinare l'associazione della polizia locale tra i Comuni membri, ma senza trovare riscontro.