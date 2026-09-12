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Udine, militare condannato per lesioni tenta di uccidere l'ex compagna nell'aula di tribunale

sabato 12 settembre 2026
Udine, militare condannato per lesioni tenta di uccidere l'ex compagna nell'aula di tribunale

1' di lettura

Scena sconcertante e agghiacciante in Tribunale a Udine. Un uomo, di 40 anni, Agostino Di Novo, militare dell'Esercito e imputato per lesioni ai danni della ex compagna, dopo la lettura del dispositivo di sentenza (il soldato è stato condannato a 6 mesi di reclusione con pena sospesa) si è alzato dal banco degli imputati ed è saltato addosso alla donna, di 35 anni, che era seduta sul lato opposto dell'aula accanto alla vice procuratrice onoraria Alessandra D'Aversa, colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito

Come riportano i quotidiani del Gruppo Nem, un carabiniere e un poliziotto, presenti in aula come testi di un altro processo, sono riusciti a fermare l'uomo, che è stato arrestato in flagranza di reato, in attesa dell'udienza di convalida davanti al gip, in programma questa mattina. 

Il pubblico ministero Giorgio Milillo procederà ora nuovamente contro il militare per l'ipotesi di reato di tentato omicidio, come precisano sempre i quotidiani Nem. L'avvocato difensore del militare ha provato a spiegare il folle gesto, spiegando che il suo assistito "è molto scosso" e che sta vivendo "una situazione esasperata da mesi".


 

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