Realpolitik, Bignami spiana Bonelli: "Fa già ridere così ma voglio fare una domanda"

Scuotimenti di capo, sorrisi sconcertati, dito indice che sventola come a dire "non è vero". Galeazzo Bignami mette in mostra tutto il campionario del disappunto in vivace confronto televisivo a distanza con Angelo Bonelli.

Il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera e il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra sono entrambi ospiti di Tommaso Labate a Realpolitik, il talk show politico del weekend di Rete 4. Parte in quarta Bonelli, ovviamente contro Giorgia Meloni: "Il punto, almeno per quanto ci riguarda, è che questa maggioranza ha immobilizzato il Paese e il Parlamento sulla legge elettorale mentre non riesce ad affrontare le grandi questioni economiche, i carburanti alle stelle, l'energia tra le più care in Europa e poi insomma già Meloni ha rinnegato il suo passato, ha messo i capilista bloccati. Tanto per far capire, non entro nella tecnicalità, ma non è solo quello, non dimentichiamoci, ci saranno 105 parlamentari che verranno eletti decisi dalle segreterie dei partiti, altro che democrazia. Questo è veramente qualcosa di inaudito che calpesta la democrazia e lo stanno facendo all'ultimo momento e purtroppo non è solamente un problema di questa maggioranza dei centrodestra: in questo Paese noi abbiamo un problema, dal 1990 abbiamo cambiato 5 volte i sistemi elettorali, è inaccettabile e non si può fare all'ultimo momento perché c'è qualcuno che pensa di perdere le elezioni".

Replica Bignami: "Trovo molto divertente che esponenti di sinistra che litigano sulla coalizione, che litigano sul programma, che litigano sul leader, che litigano anche sulle regole con cui decidere il leader dicano che il centrodestra è spaccato, meraviglioso. Io gli consiglio di prendere qualche lezione sull'unità di quello che è il governo più lungo della storia della Repubblica e che credo arriverà a fine legislatura, il 'credo' è ironico. Considerando che la sinistra da quando governa ha più o meno cambiato i governi con la velocità con cui cambia i calzini, spero e credo che davvero non possano neanche essere credibili".

"Insomma - prosegue il meloniano - la sinistra che parla di una destra divisa fa già ridere così. Per quanto riguarda le preferenze vorrei chiedere a chi oggi difende la legge elettorale, oggi quanti sono i parlamentari scelti dagli italiani? Zero. Oggi invece se la legge elettorale arriva a conclusione, ad approvazione, il popolo italiano potrà scegliere la coalizione, potrà scegliere sulla base di un programma con un leader indicato, potrà scegliere anche i propri parlamentari e saprà la sera stessa del voto chi ha vinto".

Quando la regia mostra il video condiviso da Giorgia Meloni su X di un immigrato rimpatriato, Bonelli sbotta: "Voi utilizzate queste immagini perché non avete argomenti per spiegare il fallimento, il vostro fallimento nel Paese su tantissime altre questioni, perché purtroppo ormai organizzate la vostra propaganda come la sta facendo Trump quando ha promesso alcuni giorni fa 5.000 dollari a chi voterà", protesta il rossoverde mentre dall'altra parte dello schermo Bignami, in silenzio, fa segno di "no" con il dito. "Quattro anni che governate, avete portato l'Italia a avere il caro energia, avere un caro inflazione, avere gli stipendi più bassi in Europa e allora schiaffate questa cosa", prosegue Bonelli, che non ci sente. E continuerà a non sentire (e non vedere) per tutto il resto della futura campagna elettorale.