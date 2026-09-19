Prof accoltellata a Roma, perquisiti i cellulari del 13enne e della mamma: chi stanno cercando

I carabinieri hanno effettuato una perquisizione informatica sul cellulare del 13enne che venerdì a Roma ha aggredito una docente in una scuola media del quartiere Centocelle e su quello della madre dove erano scaricate le carte di credito utilizzate per acquistare i coltelli. Gli investigatori hanno proceduto anche alla copia forense.
L'obiettivo è ricostruire i contatti avuti dal minorenne prima dell'azione e capire se eventualmente ci sia stato qualcuno che lo abbia istigato ad aggredire la prof a scuola, prima con spray urticante e poi a coltellate. In questo ambito verrà analizzato anche il profilo social che il giovane aveva aperto e che era seguito da quattro contatti. Il 13enne, infatti, ha azionato la diretta social prima di scagliarsi contro la donna riprendendo la scena con una videocamera piazzata su un casco. Il sospetto è che il giovanissimo fosse in contatto con la cosiddetta True Crime Community, comunità social che condivide video di aggressioni e violenze.
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Gli investigatori, come detto, ritengono che lo studente di terza media avesse pianificato l’azione da tempo contro la professoressa Isabella Marsilio, 66 anni. Prima di entrare in classe avrebbe pubblicato sui propri canali social un messaggio con il conto alla rovescia, “-5 hours”, interpretato come l’annuncio dell’aggressione. Una volta arrivato nell’istituto, il tredicenne si sarebbe diretto nei servizi igienici, dove avrebbe indossato un casco con il telefono fissato sulla parte superiore per riprendere la scena, oltre a un paio di occhiali da softair che ha dichiarato di aver acquistato online.
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Dallo zaino avrebbe poi estratto due coltelli da sub: uno agganciato alla cintura e l’altro impugnato pochi istanti prima dell’attacco. Secondo la ricostruzione, il giovane avrebbe agito mentre era collegato in videochiamata su Telegram con un gruppo di utenti, ora al centro degli accertamenti dell’Arma. I militari stanno verificando l’identità dei partecipanti e il loro eventuale ruolo nella vicenda. La docente è stata prima raggiunta da uno spruzzo di spray urticante e poi ferita con tre coltellate nella zona sotto l’ascella. Soccorsa dal personale del 118, è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Vannini, dove è stata medicata e dimessa con una prognosi di sette giorni. Per l’insegnante, stimata da colleghi e studenti, questo è l’ultimo anno di servizio prima della pensione.