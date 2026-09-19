Prof accoltellata a Roma, perquisiti i cellulari del 13enne e della mamma: chi stanno cercando

I carabinieri hanno effettuato una perquisizione informatica sul cellulare del 13enne che venerdì a Roma ha aggredito una docente in una scuola media del quartiere Centocelle e su quello della madre dove erano scaricate le carte di credito utilizzate per acquistare i coltelli. Gli investigatori hanno proceduto anche alla copia forense.

L'obiettivo è ricostruire i contatti avuti dal minorenne prima dell'azione e capire se eventualmente ci sia stato qualcuno che lo abbia istigato ad aggredire la prof a scuola, prima con spray urticante e poi a coltellate. In questo ambito verrà analizzato anche il profilo social che il giovane aveva aperto e che era seguito da quattro contatti. Il 13enne, infatti, ha azionato la diretta social prima di scagliarsi contro la donna riprendendo la scena con una videocamera piazzata su un casco. Il sospetto è che il giovanissimo fosse in contatto con la cosiddetta True Crime Community, comunità social che condivide video di aggressioni e violenze.