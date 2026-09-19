Lecce, la turista spagnola stuprata due volte in poche ore da due persone diverse

Due violenze sessuali nel giro di poche ore, a opera di due persone differenti. È quanto denunciato da una turista spagnola di appena 19 anni arrivata a fine agosto nel Salento per incontrarsi con un ragazzo conosciuto sui social. La ragazza, residente a Barcellona, ha raccontato agli investigatori di aver trascorso parte della giornata con un tassista che avrebbe abusato di lei dopo essersi offerto di aiutare a raggiungere la località dell'incontro.

L'incubo della giovane, però, era appena iniziato. Dopo aver raccontato quanto accaduto al ragazzo conosciuto in Rete e non riuscendo a tornare in hotel per la notte, sarebbe stata violentata da un amico del titolare del bar in cui si era fermata e che si era offerto di aiutarla mettendole a disposizione una casa-vacanze.

Il giorno dopo la vittima ha denunciato tutto ed è stata portata in ospedale. Sul corpo della turista spagnola sono state riscontrate ferite compatibili con la violenza denunciata agli inquirenti.