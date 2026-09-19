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Lecce, la turista spagnola stuprata due volte in poche ore da due persone diverse

sabato 19 settembre 2026
Lecce, la turista spagnola stuprata due volte in poche ore da due persone diverse

1' di lettura

Due violenze sessuali nel giro di poche ore, a opera di due persone differenti. È quanto denunciato da una turista spagnola di appena 19 anni arrivata a fine agosto nel Salento per incontrarsi con un ragazzo conosciuto sui social. La ragazza, residente a Barcellona, ha raccontato agli investigatori di aver trascorso parte della giornata con un tassista che avrebbe abusato di lei dopo essersi offerto di aiutare a raggiungere la località dell'incontro.

L'incubo della giovane, però, era appena iniziato. Dopo aver raccontato quanto accaduto al ragazzo conosciuto in Rete e non riuscendo a tornare in hotel per la notte, sarebbe stata violentata da un amico del titolare del bar in cui si era fermata e che si era offerto di aiutarla mettendole a disposizione una casa-vacanze.

Il giorno dopo la vittima ha denunciato tutto ed è stata portata in ospedale. Sul corpo della turista spagnola sono state riscontrate ferite compatibili con la violenza denunciata agli inquirenti. 

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