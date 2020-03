Coronavirus: Università Verona all'avanguardia nell'e learning

03 marzo 2020 a

Verona, 3 mar. (Adnkronos) - Come si svolge una lezione online? L'emergenza Coronavirus ha obbligato gli atenei italiani a spingersi sempre più verso l'erogazione on line degli insegnamenti e, da ieri anche l'ateneo di Verona ha ripreso le attività didattiche in via telematica mostrando l'eccellenza nel settore, alla pari delle più prestigiose università mondiali come Oxford, Cambridge, Harvard, MIT e Stanford.

Oggi al polo didattico di Santa Marta, via Cantarane, 24, è stato possibile assistere a una dimostrazione di come si svolge la didattica online all'università di Verona grazie a un innovativo sistema informatico messo a punto dalla Direzione Sistemi informativi e Tecnologie di ateneo. Al focus per i giornalisti erano presenti Nicoletta Zerman, delegata del Rettore alla Comunicazione e ai rapporti istituzionali, e Federico Schena, delegato alla Didattica. Il gruppo di tecnici informatici dell'ateneo composto da Silvano Pasquali, Sara Ceglie, Olga Forlani e Pierpaolo Morandini, con il loro dirigente Michele Bianco, ha messo a disposizione dei docenti un sofisticato sistema presente in università per recuperare le lezioni on line. Questo sistema informatico può, da un lato, offrire una concreta e semplice modalità di recupero della didattica annullata (più di 1200 lezioni da recuperare) e, dall'altro, permette di sperimentare la didattica a distanza, trasformando una difficoltà in un'opportunità.

"Con un sistema e-learning nato oltre un decennio fa – precisa Bianco - l'università scaligera ha via via creato un'infrastruttura di supporto e affiancamento solido alla didattica tradizionale, il blended learning, in cui il percorso online non si sostituisce alla lezione frontale ma le fa da corollario, potenziandone l'efficacia e arricchendola in termini di contenuti e strumenti. Al sistema open source più adottato a livello mondiale per la gestione dei contenuti multimediali, Moodle, dallo scorso anno si è aggiunto, primo a livello nazionale, un sofisticatissimo software di videoregistrazione delle lezioni, Panopto, nato da uno spin-off della Carnegie Mellon University e utilizzato nei più prestigiosi atenei mondiali". L'emergenza, quindi, ha fatto scoprire una realtà veronese di eccellenza.