Coronavirus: Università Verona all'avanguardia nell'e learning (2)

(Adnkronos) - "Gli insegnamenti attivi in e-learning per l'anno accademico 2019/2020 sono 1042 su un totale di 2319 offerti, pari al 45% e gli studenti che studiano con questa modalità sono oltre il 70% degli iscritti. Le ore di lezione registrate sono 2505 (per un totale di 1500 singoli video, con una media di 1h e 40' per ciascun video) e da ottobre 2019, inizio dell'anno accademico 2019-20, le ore totali di visualizzazione da parte degli studenti ammontano a quasi 13500". Questi i dati forniti dalla dirigente della Direzione Didattica e Servizi agli studenti Maja Feldt.

"Abbiamo attrezzato e messo a disposizione dei docenti circa quaranta aule con sofisticate apparecchiature di registrazione e di automatica integrazione con il sistema, tanto da rendere autonome, semplici e immediate le azioni da svolgere da parte dei docenti, coadiuvati dai tecnici informatici, per la registrazione", conclude Bianco.

Ma non si tratta solo di didattica on line. Sono più di 700 le video conferenze nel 2019 per un totale di 75000 minuti, che si affiancano ad un sistema di gestione interattiva della classe e, non ultime, alle esperienze di alcune sessioni di laurea on line, di un esame finale di dottorato on line e di alcune lezioni di Master. Verona è a pieno titolo tra gli atenei più innovativi anche in ambito internazionale.